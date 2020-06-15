В поселке под Саратовом отец ударил сына сковородкой по голове и зарезал
В Лысогорском районе обвиняемый в убийстве сына мужчина на месте показал, как совершил преступление.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемому 62 года, а его жертве — 41.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Трагедия разыгралась в поселке Раздольное 11 июня. По версии следствия, мужчины распивали алкоголь. Потом сын ушел за новой порцией спиртного, а вернулся в плохом настроении. Он сразу начал ругаться на отца и даже замахнулся на него.
В ответ 62-летний гражданин, который в тот момент готовил обед, ударил отпрыска по голове сковородкой. Он начал ругаться еще сильнее и получил несколько ударов ножом в шею.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Когда сын умер, отец сообщил о случившемся соседу, а тот вызвал врачей. Фельдшер сообщила о случившемся в полицию.
Свою вину мужчина признал и был арестован.
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ИСТОЧНИК KP.RU