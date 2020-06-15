В Балакове водитель Toyota влетел в опору контактной сети

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:30:26+03:00

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Вчера, 14 июня, в 00:15 в районе дома №1 на Вокзальной улице в Балакове 38-летний водитель Toyota Tercel устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе областного УГИБДД, по предварительным данным, мужчина потерял управление и на большой скорости влетел в опору контактной сети. Она была расположена по левую сторону дороги.

В результате аварии водителя госпитализировали, а 30-летнего пассажира из его авто врачи осмотрели и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU