Сегодня саратовцы привели в детсады более трех тысяч детей
Работают 307 дежурных групп
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На сегодняшний день, 15 июня, в 137 детсадах Саратова работают 307 дежурных групп.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации города, родители привели в учреждения 3 092 детей.
Сначала каждому малышу измерили температуру и только потом пустили к сверстникам.
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ИСТОЧНИК KP.RU