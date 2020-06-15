2020-06-15T09:29:54+03:00
Общество

Сегодня саратовцы привели в детсады более трех тысяч детей

Работают 307 дежурных групп
Дарья Вострикова
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На сегодняшний день, 15 июня, в 137 детсадах Саратова работают 307 дежурных групп.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации города, родители привели в учреждения 3 092 детей.

Сначала каждому малышу измерили температуру и только потом пустили к сверстникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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