2020-06-15T09:05:33+03:00
Происшествия

Саратовец отдаст полмиллиона неустойки по алиментам

Мужчина недодал дочери свыше 700 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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К ответу призвали злостного алиментщика из Питерского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, суд 14 апреля 2010 года обязал мужчину отдавать четвертую часть заработка на содержание годовалой дочери.

Нерадивый отец не собирался даже начинать этого делать. За десять лет сумма его долга превысила отметку в 700 тыс. рублей.

Теперь суд обязал его выплатить неустойку в размере свыше 510 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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