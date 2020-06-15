Саратовец отдаст полмиллиона неустойки по алиментам

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:05:33+03:00

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К ответу призвали злостного алиментщика из Питерского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, суд 14 апреля 2010 года обязал мужчину отдавать четвертую часть заработка на содержание годовалой дочери.

Нерадивый отец не собирался даже начинать этого делать. За десять лет сумма его долга превысила отметку в 700 тыс. рублей.

Теперь суд обязал его выплатить неустойку в размере свыше 510 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU