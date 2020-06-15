В Саратове пьяная женщина вызывала спасателей на обрушение дома

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:46:58+03:00

Очевидцу показалось, что пострадал человек

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В Саратове сегодня ночью, 15 июня, спасатели выезжали на обрушение стены двухэтажного дома.

- В два часа ночи поступил звонок. ЧП случилось на Посадского, 159. Звонившая женщина объясняла, что также пострадал человек, — сообщили «КП-Саратов» в горспасе.

Приехавшие на место спасатели выяснили, что со здания обвалились несколько досок, а пострадавших нет. Пьяная заявительница призналась, что ей показалось, что под упавшей конструкцией есть человек.

Фото горспаса

Здание является нежилым и аварийным с 2017 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU