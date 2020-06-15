Начались опрессовки в Заводском районе Саратова
Начались гидравлические испытания тепловых сетей от котельных по улицам Большая Садовая, 54 и Южная, 38.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», будет отключено горячее водоснабжение.
Адреса, попавшие в зону отключения:
- 6-й Динамовский проезд, 40а и 40Б;
- улица Южная, 38г, 48, 50, 54.
Предполагается, что гидравлические испытания продлятся до 29 июня.
Кроме того, на неопределенный срок прекратила работу котельная на улице Ново-Астраханская, 14. Без горячей воды остались абоненты на Ново-Астраханском шоссе, 41 и 43, а также на Ново-Астраханской улице, 16/20 и 22/26.
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ИСТОЧНИК KP.RU