Начались опрессовки в Заводском районе Саратова

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:00:52+03:00

Горячей воды не будет до 29 июня

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Начались гидравлические испытания тепловых сетей от котельных по улицам Большая Садовая, 54 и Южная, 38.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», будет отключено горячее водоснабжение.

Адреса, попавшие в зону отключения:

- 6-й Динамовский проезд, 40а и 40Б;

- улица Южная, 38г, 48, 50, 54.

Предполагается, что гидравлические испытания продлятся до 29 июня.

Кроме того, на неопределенный срок прекратила работу котельная на улице Ново-Астраханская, 14. Без горячей воды остались абоненты на Ново-Астраханском шоссе, 41 и 43, а также на Ново-Астраханской улице, 16/20 и 22/26.

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ИСТОЧНИК KP.RU