В Саратове у пенсионерки из сумки украли телефон и банковскую карту

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:37:45+03:00

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Полиция Фрунзенского района Саратова раскрыла кражу у 61-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 30 мая с 11:00 до 12:00 неизвестный на аллее Героев украл из ее сумки телефон Samsung Galaxy A10 и банковскую карту, с которой сделал покупки на сумму свыше 13 тыс. рублей.

Сумма ущерба составила почти 23 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 54-летний мужчина, который признался в содеянном.

На него завели уголовное дело, а чужое имущество изъяли.

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ИСТОЧНИК KP.RU