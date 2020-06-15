В Саратове у пенсионерки из сумки украли телефон и банковскую карту
Полиция Фрунзенского района Саратова раскрыла кражу у 61-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 30 мая с 11:00 до 12:00 неизвестный на аллее Героев украл из ее сумки телефон Samsung Galaxy A10 и банковскую карту, с которой сделал покупки на сумму свыше 13 тыс. рублей.
Сумма ущерба составила почти 23 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 54-летний мужчина, который признался в содеянном.
На него завели уголовное дело, а чужое имущество изъяли.
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ИСТОЧНИК KP.RU