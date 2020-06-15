Отключение воды в домах на Орджоникидзе продлено до 16 часов
Ведутся работы на коммуникациях
Изменить размер текста:
Жители Заводского района Саратова останутся без воды еще на несколько часов.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», продолжаются работы на водоводе по улице Орджоникидзе.
Ранее сообщалось, что дома №№12, 14 и 16 пробудут без воды до шести утра, но сроки сдвинулись и сейчас объявлено, что работы продлятся до 16 часов.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU