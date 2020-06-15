Отключение воды в домах на Орджоникидзе продлено до 16 часов

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:25:51+03:00

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Жители Заводского района Саратова останутся без воды еще на несколько часов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», продолжаются работы на водоводе по улице Орджоникидзе.

Ранее сообщалось, что дома №№12, 14 и 16 пробудут без воды до шести утра, но сроки сдвинулись и сейчас объявлено, что работы продлятся до 16 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU