В Турках 75-летнего мужчину задержали за убийство 74-летнего
Возбуждено уголовное дело
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В больнице поселка Турки Саратовской области от ножевого ранения скончался 74-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его госпитализировали 14 июня, но раны оказались несовместимы с жизнью.
Возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве задержан 75-летний односельчанин. Решается вопрос о мере пресечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU