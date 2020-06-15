В Турках 75-летнего мужчину задержали за убийство 74-летнего

15 Июнь 2020 2020-06-15T07:56:58+03:00

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В больнице поселка Турки Саратовской области от ножевого ранения скончался 74-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его госпитализировали 14 июня, но раны оказались несовместимы с жизнью.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве задержан 75-летний односельчанин. Решается вопрос о мере пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU