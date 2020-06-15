В Дергачах найден труп мужчины с ножевыми ранами

15 Июнь 2020 2020-06-15T07:51:07+03:00

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В Дергачах Саратовской области по подозрению в убийстве задержан 45-летний мужчина, местный житель.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Тело убитого 49-летнего мужчины было обнаружено вечером 13 июня в частном доме поселка Дергачи. Эксперты установили, что причиной смерти стали ножевые ранения шеи и груди и большая потеря крови.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU