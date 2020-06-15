В понедельник в Саратове дождя не ожидается
Днем в понедельник, 15 июня, в Саратовской области ожидается переменная облачность.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, метеорологи областного Гидрометцентра не прогнозируют осадков.
Ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью 14 метров в секунду при порывах.
Воздух прогреется до +22... +27 градусов, а в Левобережье — до +32 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU