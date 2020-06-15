В понедельник в Саратове дождя не ожидается

15 Июнь 2020 2020-06-14T21:50:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем в понедельник, 15 июня, в Саратовской области ожидается переменная облачность.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, метеорологи областного Гидрометцентра не прогнозируют осадков.

Ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью 14 метров в секунду при порывах.

Воздух прогреется до +22... +27 градусов, а в Левобережье — до +32 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU