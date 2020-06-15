Убийство в подвале дома в Сторожевке. Вынесен приговор
В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 23-летнему парню.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего. Кроме того, в феврале парень уже был приговорен к трем годам за изнасилование. Таким образом в общей сложности он должен провести за решеткой девять лет.
Было установлено, что в феврале 2019 года юноша в подвале дома села Сторожевка поссорился с 58-летним знакомым. Он дважды ударил оппонента кулаками по голове, потом толкнул в грудь, а когда мужчина упал, начал бить его головой о кирпичную стену, а также кулаками и ногами по лицу.
После этого юноша скрылся, а избитый вскоре скончался. Его труп обнаружил местный житель, который спустился в подвал за котенком.
Подозреваемого задержали следователи СУ СКР региона и сотрудники территориального отдела полиции.
Свою вину юноша признал и раскаялся. Приговор суда не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU