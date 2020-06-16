Дело о расстреле охранника мясокомбината под Саратовом направлено в суд

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:59:41+03:00

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В Саратовской области завершено расследование уголовного дела о вооруженном нападении на мясокомбинат в селе Генеральское Энгельсского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемые — 25, 26 и 42-летние мужчины. Кроме того, двое из них и еще один, 22-летний парень, проходят по уголовному делу о краже в крупном размере.

По версии следствия, идейным вдохновителем был 25-летний молодой человек, которому тогда было 24 года. Он привлек своего 42-летнего односельчанина в качестве сообщника, с которым они вели слежку за объектом, изучали пути отхода, искали в интернете способы взлома сейфов и решеток.

Также они склонили на свою сторону 25-летнего сотрудника предприятия, от которого узнали местонахождение кассы, численность работников, сроки поступления выручи и график выдачи зарплаты. За это ему пообещали часть добычи.

Нападение на мясокомбинат произошло ночью 13 июля 2019 года. Около полуночи 24 и 42-летний злоумышленники в масках с прорезями для глаз перелезли через забор по лестнице. Младший остался внизу, чтобы наблюдать за обстановкой, а старший забрался на крышу и попытался перерезать решетку на окне помещения кассы. Однако его заметили 63-летний охранник и 38-летний сотрудник предприятия.

После этого 24-летний открыл по ним огонь и смертельно ранил охранника. Оба злоумышленника сбежали с места преступления. Они были задержаны сотрудниками ГИБДД области при поддержке бойцов Росгвардии через несколько дней.

В ходе расследования было раскрыто еще одно преступление, совершенное за два месяца до разбойного нападения на мясокомбинат. Следствия считает, что в ночь на 20 мая 2019 года 24, 22 и 42-летний мужчины ограбили пустующий дом в селе Подстепное Энгельсского района. При этом за два дня до этого двое младших из них забрались в помещение, взломав замок двери арматурой. Но в тот раз унести ничего не удалось, поэтому они привлекли старшего приятеля.

19 мая втроем они вынесли из дома имущество, среди которого несколько телевизоров, акустическая система, колонки, две варочных панели, двухкамерный холодильник, диван, кресло, наборы посуды. Все этого на следующую ночь они увезли на «Газели». Общая сумма похищенного составила 533 895 рублей. Краденое они хранили в гараже и частично успели продать.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU