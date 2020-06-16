2020-06-16T10:59:41+03:00
Происшествия

Дело о расстреле охранника мясокомбината под Саратовом направлено в суд

В ходе расследования раскрыта крупная кража
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области завершено расследование уголовного дела о вооруженном нападении на мясокомбинат в селе Генеральское Энгельсского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемые — 25, 26 и 42-летние мужчины. Кроме того, двое из них и еще один, 22-летний парень, проходят по уголовному делу о краже в крупном размере.

По версии следствия, идейным вдохновителем был 25-летний молодой человек, которому тогда было 24 года. Он привлек своего 42-летнего односельчанина в качестве сообщника, с которым они вели слежку за объектом, изучали пути отхода, искали в интернете способы взлома сейфов и решеток.

Также они склонили на свою сторону 25-летнего сотрудника предприятия, от которого узнали местонахождение кассы, численность работников, сроки поступления выручи и график выдачи зарплаты. За это ему пообещали часть добычи.

Нападение на мясокомбинат произошло ночью 13 июля 2019 года. Около полуночи 24 и 42-летний злоумышленники в масках с прорезями для глаз перелезли через забор по лестнице. Младший остался внизу, чтобы наблюдать за обстановкой, а старший забрался на крышу и попытался перерезать решетку на окне помещения кассы. Однако его заметили 63-летний охранник и 38-летний сотрудник предприятия.

После этого 24-летний открыл по ним огонь и смертельно ранил охранника. Оба злоумышленника сбежали с места преступления. Они были задержаны сотрудниками ГИБДД области при поддержке бойцов Росгвардии через несколько дней.

В ходе расследования было раскрыто еще одно преступление, совершенное за два месяца до разбойного нападения на мясокомбинат. Следствия считает, что в ночь на 20 мая 2019 года 24, 22 и 42-летний мужчины ограбили пустующий дом в селе Подстепное Энгельсского района. При этом за два дня до этого двое младших из них забрались в помещение, взломав замок двери арматурой. Но в тот раз унести ничего не удалось, поэтому они привлекли старшего приятеля.

19 мая втроем они вынесли из дома имущество, среди которого несколько телевизоров, акустическая система, колонки, две варочных панели, двухкамерный холодильник, диван, кресло, наборы посуды. Все этого на следующую ночь они увезли на «Газели». Общая сумма похищенного составила 533 895 рублей. Краденое они хранили в гараже и частично успели продать.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ПИУ РАНХиГС подведены итоги конкурса творческих работ «Бизнес слава»
Семь зараженных коронавирусом женщин родили детей в Саратовской области
Неделю он лечился на дому, а потом ситуация ухудшилась: В саратовском минздраве рассказали об очередном умершем от коронавируса
В Саратове росгвардейцы задержали находящегося в розыске парня
В селе под Саратовом мужчина нашел на своем участке человеческие кости
Губернатор Валерий Радаев призвал наладить работу МФЦ
Мошенник лишил жительницу Саратова почти 400 тыс. рублей
В Саратовской облдуме предложили выплатить каждому саратовцу по 3000 рублей
В Саратове присяжные оправдали зарезавшего у магазина «Цветы» человека
Под Саратовом таможенники обнаружили 123 тыс. пачек сигарет под мешками с солью
Свыше тысячи саратовцев подали заявку на льготную ипотеку
Питьевая вода будет поступать к жителям улиц Уфимцева и 7-ая Нагорная по новым коммуникациям
Андрей Воробьев поддержал новый принцип распределения транспортного налога
В Татищеве произошел пожар возле кафе «У Гиви»