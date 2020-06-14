Два человека погибли в столкновении Ford и Skoda на трассе в Саратовской области
В Лысогорском районе Саратовской области столкнулись автомобили Ford Focus и Škoda Octavia.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на 692-м км трассы Р22 Каспий Дон 4 Тамбов — Волгоград — Астрахань.
По предварительной версии, столкновение допустила 43-летняя водитель автомобиля Ford.
В аварии погибли 49-летний водитель и 34-летняя пассажирка Škoda Octavia. Водитель и пассажир второй иномарки госпитализированы.
Авария произошла на трассе в Лысогорском районе. Фото ГИБДД по Саратовской области
ГИБДД работает на месте ДТП и устанавливает все обстоятельства случившегося.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU