Два человека погибли в столкновении Ford и Skoda на трассе в Саратовской области

14 Июнь 2020 2020-06-14T19:34:42+03:00

Водитель и пассажирка одной из машин погибли на месте. Фото ГИБДД по Саратовской области

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В Лысогорском районе Саратовской области столкнулись автомобили Ford Focus и Škoda Octavia.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на 692-м км трассы Р22 Каспий Дон 4 Тамбов — Волгоград — Астрахань.

По предварительной версии, столкновение допустила 43-летняя водитель автомобиля Ford.

В аварии погибли 49-летний водитель и 34-летняя пассажирка Škoda Octavia. Водитель и пассажир второй иномарки госпитализированы.

Авария произошла на трассе в Лысогорском районе. Фото ГИБДД по Саратовской области

ГИБДД работает на месте ДТП и устанавливает все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU