На Волге перевернулась лодка с четырьмя пьяными мужчинами
Пострадавших спасли сотрудники ГИМС
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В Саратовской области на Волне перевернулась лодка с пассажирами.
Как сообщает «ЧП-Саратов», инцидент случился возле острова Клотовской Марксовского района.
На борту находились четыре человека — мужчины в возрасте 36, 33 и 32 лет. При этом они были пьяны.
Сотрудники ГИМС вытащили тонущих граждан из воды и доставили на берег.
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ИСТОЧНИК KP.RU