На Волге перевернулась лодка с четырьмя пьяными мужчинами

14 Июнь 2020 2020-06-14T19:22:08+03:00

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В Саратовской области на Волне перевернулась лодка с пассажирами.

Как сообщает «ЧП-Саратов», инцидент случился возле острова Клотовской Марксовского района.

На борту находились четыре человека — мужчины в возрасте 36, 33 и 32 лет. При этом они были пьяны.

Сотрудники ГИМС вытащили тонущих граждан из воды и доставили на берег.

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ИСТОЧНИК KP.RU