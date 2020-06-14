2020-06-14T17:38:48+03:00
Происшествия

В Саратове провалился уложенный неделю назад асфальт

ЧП произошло на улице Астраханская [фото, видео]
Екатерина Семенова
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Провалившийся асфальт в Энгельсе. Фото очевидца из группы saratov_trashПровалившийся асфальт в Энгельсе. Фото очевидца из группы saratov_trash
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Жители Саратова сообщили о провале в новом асфальте.

Как сообщили очевидцы в группе saratov_trash, яма образовалась на улице Астраханская, в районе дома №40а.

При этом, по словам местных жителей, асфальт был уложен буквально неделю назад.

На Астраханской провалился асфальт.Видео очевидца из группы saratov_trash

Жители Энгельса в этой же группе также предупреждают о провале в асфальте. Дыра замечена на улице Тельмана, в районе дома №6. Ее «заделали» деревянным ящиком.

Дыру обозначили ящиком. Фото очевидца из группы saratov_trash

Дыру обозначили ящиком. Фото очевидца из группы saratov_trash

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ИСТОЧНИК KP.RU

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