В Саратове провалился уложенный неделю назад асфальт
Жители Саратова сообщили о провале в новом асфальте.
Как сообщили очевидцы в группе saratov_trash, яма образовалась на улице Астраханская, в районе дома №40а.
При этом, по словам местных жителей, асфальт был уложен буквально неделю назад.
На Астраханской провалился асфальт.Видео очевидца из группы saratov_trash
Жители Энгельса в этой же группе также предупреждают о провале в асфальте. Дыра замечена на улице Тельмана, в районе дома №6. Ее «заделали» деревянным ящиком.
Дыру обозначили ящиком. Фото очевидца из группы saratov_trash
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ИСТОЧНИК KP.RU