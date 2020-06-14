В Балакове четыре дня ищут пенсионера в сланцах

14 Июнь 2020 2020-06-14T16:49:47+03:00

Мужчина не ориентируется на местности

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В Балакове Саратовской области объявлен в розыск 77-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Анатолия Халдеева ищут с 11 июня.

Мужчина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

Приметы Анатолия Халдеева: его рост 187 см, мужчина имеет нормальное телосложение. К него седые короткие волосы, карие глаза.

На момент пропажи был одет в синюю утепленную куртку, как на фотографии, синие джинсы, черные резиновые сланцы и коричневую кепку, как на снимке.

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ИСТОЧНИК KP.RU