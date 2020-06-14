В Балакове четыре дня ищут пенсионера в сланцах
В Балакове Саратовской области объявлен в розыск 77-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Анатолия Халдеева ищут с 11 июня.
Мужчина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.
Приметы Анатолия Халдеева: его рост 187 см, мужчина имеет нормальное телосложение. К него седые короткие волосы, карие глаза.
На момент пропажи был одет в синюю утепленную куртку, как на фотографии, синие джинсы, черные резиновые сланцы и коричневую кепку, как на снимке.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU