Жители домов по улице Орджоникидзе остались без воды до понедельника
Ведутся ремонтные работы на водоводе
Вода появится утром в понедельникФото: Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова отключена холодная вода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы по адресу: улица Орджоникидзе, 14.
Воды нет в домах по Орджоникидзе, 12 и 14. Предполагается, что работы продлятся до утра понедельника.
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ИСТОЧНИК KP.RU