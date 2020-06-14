Жители домов по улице Орджоникидзе остались без воды до понедельника

14 Июнь 2020 2020-06-14T16:05:06+03:00

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В Заводском районе Саратова отключена холодная вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы по адресу: улица Орджоникидзе, 14.

Воды нет в домах по Орджоникидзе, 12 и 14. Предполагается, что работы продлятся до утра понедельника.

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ИСТОЧНИК KP.RU