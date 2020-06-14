У 4-й горбольницы Саратова автомобиль сбил женщину на переходе
В Саратове автомобиль ВАЗ-2114 сбил 61-летнюю женщину.
Как сообщает «ЧП-Саратов», автомобилем управлял 33-летний водитель.
Предварительной установлено, что пострадавшая шла по переходу по улице Чернышевского, в районе 4-й горбольницы.
Пострадавшая госпитализирована, а с водителем и его пассажиркой работают сотрудники ГИБДД. Предполагается, что мужчина и женщина могут находиться в состоянии опьянения.
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ИСТОЧНИК KP.RU