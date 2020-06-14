Прекращены поиски 81-летней женщины в Энгельсе
Ее искали два дня
Зинаида Попова найдена живой
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В Энегльсе Саратовской области прекращены поиски Зинаиды Поповой (Мурашовой).
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 81-летнюю женщину нашли живой.
Напомним, ее искали с 12 июня.
- Всем большое спасибо! Просьба снять репосты. Отдельное спасибо всем неравнодушным людям! — отметили волонтеры.
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ИСТОЧНИК KP.RU