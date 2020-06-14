2020-06-14T10:47:38+03:00
Происшествия

Женщина дала мошенникам данные своих карт и лишилась 656 тыс. рублей

Еще одна жертва установила на телефон приложение для управления смартфоном
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Саратовской области продолжают страдать от телефонных мошенников.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, две женщины стали жертвами злоумышленников, представившихся сотрудниками банка.

Одной из жертв 47 лет, другой — 20. Обе они поверили, что с их карт пытаются незаконно списать деньги. Одна женщина продиктовала мошеннику данные всех своих карты, чтобы якобы перевести средства на резервный счет. Она лишилась 119 тыс. рублей с карты и 537 тыс. рублей со счета. Вторая установила мобильное приложение для дистанционного управления смартфоном и тут же лишилась 20 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела.

- Не сообщайте никому коды и пароли от банковских карт либо для входа в личный кабинет, не переводите деньги на другие счета и незнакомые телефонные номера. Не устанавливайте никаких программ на свои мобильные устройства по указанию посторонних лиц. Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (с мобильного «102»), — предупреждает Управление МВД России по Саратову.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовская область вновь заняла 14-е место в России по заболеваемости коронавирусом
Женщина дала мошенникам данные своих карт и лишилась 656 тыс. рублей
Бывший ректор СГУ Дмитрий Трубецков отмечает день рождения
Спасатели эвакуировали с острова 15 отдыхающих
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 14 июня 2020 года: 126 новых случаев
Депутат Саратовской областной думы Зинаида Самсонова отмечает день рождения
Водитель «Калины» погиб в селе Куриловка
Град уничтожил урожай в районах Саратовской области
В Саратовской области ожидаются грозы и ливни
В Ртищевском районе ураганный ветер повалил дерево на дом с детьми
Саратовский музыкант ответил Урганту на идею отправить Ефремова в Саратов
В Саратове волонтерами Конституции решили стать 378 человек
В Энгельсе ищут ушедшую из дома пенсионерку в голубом цветастом халате
Саратовцев предупреждают о сильном ветре, грозах и ливнях
Подросток с особенностями развития выпал из окна в Энгельсе
В Саратове телефонный мошенник облапошил 80-летнего старика
Резкое торможение привело к падению пенсионера в балаковском троллейбусе
За два дня в центре Саратова сотрудники ГИБДД заметили 63 нарушения
Переходившая дорогу пенсионерка попала под колеса иномарки в Саратове
В Саратовской области от коронавируса умер еще один человек