Женщина дала мошенникам данные своих карт и лишилась 656 тыс. рублей
Жители Саратовской области продолжают страдать от телефонных мошенников.
Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, две женщины стали жертвами злоумышленников, представившихся сотрудниками банка.
Одной из жертв 47 лет, другой — 20. Обе они поверили, что с их карт пытаются незаконно списать деньги. Одна женщина продиктовала мошеннику данные всех своих карты, чтобы якобы перевести средства на резервный счет. Она лишилась 119 тыс. рублей с карты и 537 тыс. рублей со счета. Вторая установила мобильное приложение для дистанционного управления смартфоном и тут же лишилась 20 тыс. рублей.
Возбуждены уголовные дела.
- Не сообщайте никому коды и пароли от банковских карт либо для входа в личный кабинет, не переводите деньги на другие счета и незнакомые телефонные номера. Не устанавливайте никаких программ на свои мобильные устройства по указанию посторонних лиц. Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (с мобильного «102»), — предупреждает Управление МВД России по Саратову.
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ИСТОЧНИК KP.RU