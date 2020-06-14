2020-06-14T10:33:05+03:00
Общество

Бывший ректор СГУ Дмитрий Трубецков отмечает день рождения

С праздником его поздравил губернатор Валерий Радаев
Екатерина Семенова
Поделиться:
Дмитрий Иванович Трубецков. Фото СНИГУДмитрий Иванович Трубецков. Фото СНИГУ
Изменить размер текста:

День рождения празднует Дмитрий Трубецков, заведующий кафедрой электроники, колебаний и волн факультета нелинейных процессов СНИГУ имени Н.Г. Чернышевского.

Дмитрий Трубецков родился 14 июня 1938 года в Саратове. С отличием закончил физический факультет Саратовского университета. Почти 10 лет, с 1994 по 2003 года являлся ректором СГУ.

Дмитрий Турбецков — заслуженный деятель науки России, четырежды Соросовский профессор. Он является действительным членом Российской Академии естественных наук и Международной Академии наук высшей школы, а также членом IEEE (США).

Награжден орденом «Знак почета» и медалью «За освоение целинных земель», почетный гражданин Саратова

С днем рождения его поздравил губернатор Валерий Радаев.

- Уважаемый Дмитрий Иванович! Поздравляю Вас с днем рождения!

С Вашим именем связано создание единственного факультета нелинейных процессов в России. Известный во всем мире физик, руководитель одной из ведущих российских научных школ, талантливый преподаватель и инициативный человек, Вы по праву пользуетесь глубоким уважением и авторитетом.

Благодарю Вас за самоотверженный труд на благо страны и за верность своему призванию!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго! — сказал глава региона.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовская область вновь заняла 14-е место в России по заболеваемости коронавирусом
Женщина дала мошенникам данные своих карт и лишилась 656 тыс. рублей
Бывший ректор СГУ Дмитрий Трубецков отмечает день рождения
Спасатели эвакуировали с острова 15 отдыхающих
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 14 июня 2020 года: 126 новых случаев
Депутат Саратовской областной думы Зинаида Самсонова отмечает день рождения
Водитель «Калины» погиб в селе Куриловка
Град уничтожил урожай в районах Саратовской области
В Саратовской области ожидаются грозы и ливни
В Ртищевском районе ураганный ветер повалил дерево на дом с детьми
Саратовский музыкант ответил Урганту на идею отправить Ефремова в Саратов
В Саратове волонтерами Конституции решили стать 378 человек
В Энгельсе ищут ушедшую из дома пенсионерку в голубом цветастом халате
Саратовцев предупреждают о сильном ветре, грозах и ливнях
Подросток с особенностями развития выпал из окна в Энгельсе
В Саратове телефонный мошенник облапошил 80-летнего старика
Резкое торможение привело к падению пенсионера в балаковском троллейбусе
За два дня в центре Саратова сотрудники ГИБДД заметили 63 нарушения
Переходившая дорогу пенсионерка попала под колеса иномарки в Саратове
В Саратовской области от коронавируса умер еще один человек