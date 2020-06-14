Бывший ректор СГУ Дмитрий Трубецков отмечает день рождения

14 Июнь 2020 2020-06-14T10:33:05+03:00

С праздником его поздравил губернатор Валерий Радаев

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День рождения празднует Дмитрий Трубецков, заведующий кафедрой электроники, колебаний и волн факультета нелинейных процессов СНИГУ имени Н.Г. Чернышевского.

Дмитрий Трубецков родился 14 июня 1938 года в Саратове. С отличием закончил физический факультет Саратовского университета. Почти 10 лет, с 1994 по 2003 года являлся ректором СГУ.

Дмитрий Турбецков — заслуженный деятель науки России, четырежды Соросовский профессор. Он является действительным членом Российской Академии естественных наук и Международной Академии наук высшей школы, а также членом IEEE (США).

Награжден орденом «Знак почета» и медалью «За освоение целинных земель», почетный гражданин Саратова

С днем рождения его поздравил губернатор Валерий Радаев.

- Уважаемый Дмитрий Иванович! Поздравляю Вас с днем рождения!

С Вашим именем связано создание единственного факультета нелинейных процессов в России. Известный во всем мире физик, руководитель одной из ведущих российских научных школ, талантливый преподаватель и инициативный человек, Вы по праву пользуетесь глубоким уважением и авторитетом.

Благодарю Вас за самоотверженный труд на благо страны и за верность своему призванию!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго! — сказал глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU