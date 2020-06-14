Спасатели эвакуировали с острова 15 отдыхающих

14 Июнь 2020 2020-06-14T09:18:30+03:00

Сами они не смогли вернуться из-за сильных волн

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Полтора десятка человек из-за сильных волн застряли на острове под Саратовом.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, ЧП произошла вечером 13 июня в районе турбазы «Лагуна».

Граждане отдыхали на острове, но когда собрались обратно, сильные волны помешали. Перевозчик отказался везти людей на лодке, пришлось обратиться к спасателям.

На место выезжали спасатели ПСС «Затон», они эвакуировали группу отдыхающих в Саратов. Пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU