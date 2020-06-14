Депутат Саратовской областной думы Зинаида Самсонова отмечает день рождения

14 Июнь 2020 2020-06-14T08:54:33+03:00

Она избиралась в четыре созыва Облдумы

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Депутат Саратовской областной думы Зинаида Самсонова сегодня, 14 июня, отмечает день рождения.

Зинаида Самсонова родилась в Саратове. Получила высшее образование в Московском заочном институте советской торговли. Стала кандидатом экономических наук.

С 1968 года начала работу в универмаге «Торговый центр» с ученика продавца и дослужилась до заместителя заведующего секцией.

Работала в Кировской области, но вернулась в Саратов, где вновь пришла в «Торговый центр» и стала товароведом всего универмага. В настоящее время Зинаида Самсонова является генеральным директором АО Торговый дом «ТЦ-Поволжье».

Избиралась в Саратовскую областную думу третьего, четвертого, пятого и шестого созывов. Сейчас является зампредом комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности, входит в комитеты по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, по социальной политике. Также Зинаида Самсонова — заместитель председателя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Саратовской областной Думы, член мандатной комиссии.

Возглавляет фракцию «Справедливая Россия» в областной думе.

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ИСТОЧНИК KP.RU