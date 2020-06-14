Водитель «Калины» погиб в селе Куриловка
В Новоузенском районе Саратовской области днем 13 июня погиб автомобилист.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на полевой дороге улицы Узенная села Куриловка.
В 14:30 водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением. Машины вылетела с дороги. 28-летний мужчина погиб на месте.
Водитель погиб на месте. Фото ГИБДД Саратовской области
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU