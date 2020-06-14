2020-06-14T08:30:01+03:00
Происшествия

Водитель «Калины» погиб в селе Куриловка

Машина вылетела с дороги [фото]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Машина вылетела с трассы. Фото ГИБДД Саратовской областиМашина вылетела с трассы. Фото ГИБДД Саратовской области
Изменить размер текста:

В Новоузенском районе Саратовской области днем 13 июня погиб автомобилист.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на полевой дороге улицы Узенная села Куриловка.

В 14:30 водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением. Машины вылетела с дороги. 28-летний мужчина погиб на месте.

Водитель погиб на месте. Фото ГИБДД Саратовской области

Водитель погиб на месте. Фото ГИБДД Саратовской области

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства случившегося.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовская область вновь заняла 14-е место в России по заболеваемости коронавирусом
Женщина дала мошенникам данные своих карт и лишилась 656 тыс. рублей
Бывший ректор СГУ Дмитрий Трубецков отмечает день рождения
Спасатели эвакуировали с острова 15 отдыхающих
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 14 июня 2020 года: 126 новых случаев
Депутат Саратовской областной думы Зинаида Самсонова отмечает день рождения
Водитель «Калины» погиб в селе Куриловка
Град уничтожил урожай в районах Саратовской области
В Саратовской области ожидаются грозы и ливни
В Ртищевском районе ураганный ветер повалил дерево на дом с детьми
Саратовский музыкант ответил Урганту на идею отправить Ефремова в Саратов
В Саратове волонтерами Конституции решили стать 378 человек
В Энгельсе ищут ушедшую из дома пенсионерку в голубом цветастом халате
Саратовцев предупреждают о сильном ветре, грозах и ливнях
Подросток с особенностями развития выпал из окна в Энгельсе
В Саратове телефонный мошенник облапошил 80-летнего старика
Резкое торможение привело к падению пенсионера в балаковском троллейбусе
За два дня в центре Саратова сотрудники ГИБДД заметили 63 нарушения
Переходившая дорогу пенсионерка попала под колеса иномарки в Саратове
В Саратовской области от коронавируса умер еще один человек