Водитель «Калины» погиб в селе Куриловка

14 Июнь 2020 2020-06-14T08:30:01+03:00

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В Новоузенском районе Саратовской области днем 13 июня погиб автомобилист.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на полевой дороге улицы Узенная села Куриловка.

В 14:30 водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением. Машины вылетела с дороги. 28-летний мужчина погиб на месте.

Водитель погиб на месте. Фото ГИБДД Саратовской области

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU