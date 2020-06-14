В Саратовской области ожидаются грозы и ливни
В Саратовской области сегодня, 14 июня, ожидаются грозы, дожди и ветра.
- Погода будет облачной с прояснениями. Утром по региону местами пройдет кратковременный дождь и гроза, а в Правобережье прогнозируются ливни, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.
Также возможен град.
При этом ветер северо-восточного направления усилится. Порывы составят 15–18 м/с.
Температура днем поднимется до +20…+25 градусов, а в Левобережье местами — до +30.
В облцентре в светлое время суток пройдут кратковременный дождь и гроза. Порывистый ветер поднимется до 15–17 м/с. Температура днем достигнет отметки +25…+27 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU