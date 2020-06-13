В Саратове волонтерами Конституции решили стать 378 человек

13 Июнь 2020 2020-06-13T18:00:19+03:00

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В Саратовской области стартовал очный этап обучения волонтеров Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции».

Тем, кто в мае прошел онлайн-тестирование, Центр «Молодежь плюс» направил методические рекомендации.

Всего в Саратовской области помочь в проведении всероссийского голосования решили 1 360 человек. В основном это студенты вузов — 1 163 обучающихся.

Больше всего волонтеров Конституции зарегистрировано в Саратове — 378 человек, немного меньше — 62 — в Энгельсском районе. В Саратовском районе зарегистрировалось 46 добровольцев. В Лысогорском районе — 27 желающих помочь гражданам разобраться в поправках, в Петровском — 26, в Пугачевском и Дергачевском — 23.

По 21 волонтеру в Саратовской области есть из Балашовского и Ивантеевского районов, 19 человек из Вольского решили стать добровольцами. В Базарно-Карабулакском и Балаковском таких по 18, в Хвалынском и Татищевском — по 17. 16 человек выразили свое желание стать волонтерами Конституции в Новобурасском районе, 15 — в Марксовском, 14 — в Ртищевском, по 13 — в Духовницком и Озинском районах, 12 — в Аркадакском, 11 — в Романовском и 10 — в Советском.

Всего по девять добровольцев, но с таким же энтузиазмом помогать гражданам выбрать будущее своей страны, вызвались жители Красноармейского, Краснокутского и Новоузенского районов.

В Александрово-Гайском восемь человек захотели стать добровольцами, в Ершовском — семеро, в Аткарском — четверо, в Калининском — трое, а в Балтайском районе волонтерами Конституции победы стали два человека.

Добровольцы изучают суть предполагаемых поправок в Конституцию, им проводят мастер-классы по особенностям общения с целевыми аудиториями, тренинги на командообразование и развитие навыков эффективной коммуникации.

С 15 июня в общественных местах Саратова и области появятся информационные стойки, где волонтеры Конституции будут рассказывать гражданам о поправках и голосовании.

Студентка СГАУ имени Вавилова Дарья Иванова считает, что одной из главных задач волонтеров Конституции является информирование граждан о том, какой форме голосования им отдать предпочтение, что означает та или иная поправка, да и в целом — почему каждому необходимо сделать свой выбор и стать участником голосования по поправкам в Конституцию.

- Я рада, что в составе волонтерского корпуса могу быть сопричастной тем переменам, которые ждут нашу страну, и принести ей пользу! — поделилась впечатлениями Дарья.

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ИСТОЧНИК KP.RU