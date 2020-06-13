В Энгельсе ищут ушедшую из дома пенсионерку в голубом цветастом халате
В Энгельсе Саратовской области разыскивают ушедшую из дома 81-летнюю Зинаиду Сергеевну Попову (Мурашову).
Как сообщили в группе отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте», пенсионерка пропала вчера, 12 июня. Она не ориентируется в пространстве, у нее потеря памяти.
Приметы: рост 155 см, худощавое телосложение, волосы седые и собраны в хвост, глаза серо-голубые.
На момент пропажи была одета в голубой цветастый халат (как на фото), домашние тапочки леопардовой расцветки.
Если вы видели пропавшую, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU