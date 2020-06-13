В Энгельсе ищут ушедшую из дома пенсионерку в голубом цветастом халате

13 Июнь 2020 2020-06-13T16:40:23+03:00

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В Энгельсе Саратовской области разыскивают ушедшую из дома 81-летнюю Зинаиду Сергеевну Попову (Мурашову).

Как сообщили в группе отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте», пенсионерка пропала вчера, 12 июня. Она не ориентируется в пространстве, у нее потеря памяти.

Приметы: рост 155 см, худощавое телосложение, волосы седые и собраны в хвост, глаза серо-голубые.

На момент пропажи была одета в голубой цветастый халат (как на фото), домашние тапочки леопардовой расцветки.

Если вы видели пропавшую, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU