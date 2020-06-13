Саратовцев предупреждают о сильном ветре, грозах и ливнях
В Саратовской области ожидается ухудшение погоды.
- Ночью и днем 14 мая по региону усилятся порывы северо-восточного ветра до 15–18 м/с, ночью и утром засверкает гроза, в отдельных районах Правобережья пройдут ливни, возможен град, — такой прогноз дает областное ГУ МЧС.
Также до 15 июня местами по региону ожидается 4 класс горимости — высокая пожарная опасность.
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ИСТОЧНИК KP.RU