Саратовцев предупреждают о сильном ветре, грозах и ливнях

13 Июнь 2020 2020-06-13T16:02:38+03:00

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В Саратовской области ожидается ухудшение погоды.

- Ночью и днем 14 мая по региону усилятся порывы северо-восточного ветра до 15–18 м/с, ночью и утром засверкает гроза, в отдельных районах Правобережья пройдут ливни, возможен град, — такой прогноз дает областное ГУ МЧС.

Также до 15 июня местами по региону ожидается 4 класс горимости — высокая пожарная опасность.

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ИСТОЧНИК KP.RU