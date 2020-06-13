Подросток с особенностями развития выпал из окна в Энгельсе
В Энгельсе Саратовской области ночью 12 июня подросток выпал из окна.
- По предварительной информации, 14-летний парень с особенностями психического развития, оставшись в комнате на ночной сон, выпал из окна квартиры на третьем этаже, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Подростка госпитализировали в удовлетворительном состоянии.
Этим случаем занялась прокуратура, организовав проверку. Выясняются условия жизни и воспитания ребенка, дадут оценку действиям и бездействиям законных представителей и должностным лицам органов системы профилактики.
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ИСТОЧНИК KP.RU