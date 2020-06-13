В Саратове телефонный мошенник облапошил 80-летнего старика
В Ленинском районе Саратова мошенник обманул 80-летнего мужчину.
- Пенсионеру позвонил якобы сотрудник безопасности банка и сообщил, что со счета потерпевшего происходят незаконные списания. Чтобы помешать этому, старику предложили продиктовать данные карты, что он и сделал. Таким образом, аферист увел 51,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в полиции.
Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу.
Полицейские просят саратовцев не разглашать никому данные своей карты, и не выполнять навязываемых мошенниками действий.
Настоящий сотрудник банка никогда не спросит пин-код или CVC-/CVV-код.
Всю поступающую подобным образом информацию нужно проверять, позвонив на горячую линию банка. Ее телефон указан на оборотной стороне карты и на официальном сайте.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU