В Саратове телефонный мошенник облапошил 80-летнего старика

13 Июнь 2020 2020-06-13T14:14:35+03:00

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В Ленинском районе Саратова мошенник обманул 80-летнего мужчину.

- Пенсионеру позвонил якобы сотрудник безопасности банка и сообщил, что со счета потерпевшего происходят незаконные списания. Чтобы помешать этому, старику предложили продиктовать данные карты, что он и сделал. Таким образом, аферист увел 51,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу.

Полицейские просят саратовцев не разглашать никому данные своей карты, и не выполнять навязываемых мошенниками действий.

Настоящий сотрудник банка никогда не спросит пин-код или CVC-/CVV-код.

Всю поступающую подобным образом информацию нужно проверять, позвонив на горячую линию банка. Ее телефон указан на оборотной стороне карты и на официальном сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU