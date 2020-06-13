Резкое торможение привело к падению пенсионера в балаковском троллейбусе

13 Июнь 2020 2020-06-13T13:38:35+03:00

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В Балакове Саратовской области вчера утром, 12 июня, в троллейбусе пострадал пенсионер.

Как сообщили в региональной ГИБДД, в 09:00 напротив дома №11 по улице Степная 53-летний водитель при резком торможении допустил падение 72-летнего пассажира.

Мужчину с травмами доставили в больницу. Врачи назначили амбулаторное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU