2020-06-13T13:38:35+03:00
Происшествия

Резкое торможение привело к падению пенсионера в балаковском троллейбусе

Мужчине назначили амбулаторное лечение
Ольга Симонова
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В Балакове Саратовской области вчера утром, 12 июня, в троллейбусе пострадал пенсионер.

Как сообщили в региональной ГИБДД, в 09:00 напротив дома №11 по улице Степная 53-летний водитель при резком торможении допустил падение 72-летнего пассажира.

Мужчину с травмами доставили в больницу. Врачи назначили амбулаторное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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