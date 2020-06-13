2020-06-13T12:55:38+03:00
Общество

За два дня в центре Саратова сотрудники ГИБДД заметили 63 нарушения

В Госавтоинспекции напомнили, что любителям шумных мотоциклов грозит штраф
Ольга Симонова
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Фото УМВД России по СаратовуФото УМВД России по Саратову
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Сотрудники ГИБДД провели в Саратове рейд, чтобы проконтролировать, как водители соблюдают ПДД.

- Местом дислокации автоинспекторов на 12-13 июня стали центральные, оживленные улицы города: Радищева, Московская, Челюскинцев, Чернышевского, Мичурина, Октябрьская, Новая набережная, поселок Затон и другие, — сообщили «КП-Саратов» в УМВД России по Саратову.

Фото УМВД России по Саратову

Фото УМВД России по Саратову

За время рейда правоохранители выявили 63 нарушения за вождение в автомобиле со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, за несоблюдение требований об обязательном страховании, за езду без пристегнутых ремней или мотошлемов, за эксплуатацию транспорта с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ либо нормативов уровня шума.

Фото УМВД России по Саратову

Фото УМВД России по Саратову

В ГИБДД напомнили, что за слишком шумные авто или мотоциклы грозит предупреждение или штраф 500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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