За два дня в центре Саратова сотрудники ГИБДД заметили 63 нарушения

13 Июнь 2020 2020-06-13T12:55:38+03:00

В Госавтоинспекции напомнили, что любителям шумных мотоциклов грозит штраф

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ГИБДД провели в Саратове рейд, чтобы проконтролировать, как водители соблюдают ПДД.

- Местом дислокации автоинспекторов на 12-13 июня стали центральные, оживленные улицы города: Радищева, Московская, Челюскинцев, Чернышевского, Мичурина, Октябрьская, Новая набережная, поселок Затон и другие, — сообщили «КП-Саратов» в УМВД России по Саратову.

Фото УМВД России по Саратову

За время рейда правоохранители выявили 63 нарушения за вождение в автомобиле со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, за несоблюдение требований об обязательном страховании, за езду без пристегнутых ремней или мотошлемов, за эксплуатацию транспорта с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ либо нормативов уровня шума.

Фото УМВД России по Саратову

В ГИБДД напомнили, что за слишком шумные авто или мотоциклы грозит предупреждение или штраф 500 рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU