Переходившая дорогу пенсионерка попала под колеса иномарки в Саратове
Женщину госпитализировали
Изменить размер текста:
В Заводском районе Саратова вчера утром, 12 июня, под колеса иномарки попала пенсионерка.
- В 10:35 71-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте напротив дома №19а по Омской, когда ее сбил Ssangyong. За рулем машины был 59-летний водитель, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
Пенсионерку госпитализировали с травмами.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU