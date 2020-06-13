Переходившая дорогу пенсионерка попала под колеса иномарки в Саратове

13 Июнь 2020 2020-06-13T11:59:02+03:00

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В Заводском районе Саратова вчера утром, 12 июня, под колеса иномарки попала пенсионерка.

- В 10:35 71-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте напротив дома №19а по Омской, когда ее сбил Ssangyong. За рулем машины был 59-летний водитель, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Пенсионерку госпитализировали с травмами.

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ИСТОЧНИК KP.RU