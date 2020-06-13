Под Саратовом мужчина перерезал сыну горло
В Лысогорском районе Саратовской области 62-летний мужчина признался в убийстве сына.
Напомним, днем 11 июня в частном доме поселка Раздольное нашли тело 41-летнего мужчины с ножевым ранением в области шеи.
По подозрению задержали отца убитого и предъявили обвинение. Тот во всем сознался и раскаялся.
На время расследования гражданина отправили под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU