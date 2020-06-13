Цементовоз опрокинулся под Саратовом: водитель попал в больницу
Авария произошла на дороге в сторону Красного Текстильщика
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В Саратовском районе вчера, 12 июня, в аварию попал цементовоз с 56-летним водителем.
- В 17:30 на 7-м км автодороги Саратов — Красный Текстильщик мужчина за рулем Камаз-53229R опрокинулся в кювет, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.
Водителя госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU