После заявлений покровчан о плохом строительстве школы №4 застройщик будет выкрашивать фасады

13 Июнь 2020 2020-06-13T10:48:05+03:00

На следующей встрече обсудят возможность изменений в оборудование спортивных площадок и игровых зон

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В пятницу, 12 июня, глава Энгельсского района Алексей Стрельников встретился с общественниками поселка Приволжский. Встреча состоялась на стройплощадке школы №4.

Напомним, жители жаловались, что школу строят не так, как описано в документации. Например, подрядчик заменил кирпич для облицовки фасада, плохо смонтировал окна и другое.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации Энгельсского района, строительство идет по утвержденному и прошедшему экспертизу проекту, в соответствии с графиком. Качество работ контролирует заказчик и Управление государственного строительного надзора. При выявлении нарушений застройщик обязался их устранить.

Также стороны договорились о повторной выкраске фасадов.

На следующей неделе на встрече собравшиеся рассмотрят возможность изменений в оборудование спортивных площадок и игровых зон.

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ИСТОЧНИК KP.RU