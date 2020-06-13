В поселке Нефтяников, Ленинском и Октябрьском районах отключили воду

13 Июнь 2020 2020-06-13T10:21:09+03:00

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В нескольких районах Саратова сегодня, 13 июня, произошло отключение холодного водоснабжения. Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».

Так, из-за аварии на Серова, 8 воды нет в домах №№4, 6 и 8 на этой улице, а также в частном секторе. Работы ориентировочно закончатся в 18:00.

Подачи ресурса нет и в поселке Нефтяников. Всему виной коммунальная авария на 3-й Нефтегорской, 18. Жителям обещают вернуть воду в краны примерно в 15:00.

Отключение произошло также в Ленинском районе. Там ремонтируют водопровод на Ломоносова, 3. Воды нет у абонентов домов №№3 и 4 на этой улице. Ориентировочно работы завершатся в 19:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU