Житель Воронежской области пытался дать взятку балашовскому инспектору ГИБДД

13 Июнь 2020 2020-06-13T10:13:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области житель соседней Воронежской пытался дать взятку инспектору ГИБДД.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, на улице 40 лет Победы села Тростянка Балашовского района сотрудник Госавтоинспекции остановил машину «Багем». Во время проверки документов водитель попытался дать денег правоохранителю за то, чтобы тот не составлял протокол по статье 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей — прим. ред).

Сотрудник ГИБДД отказался от денег и предупредил водителя об ответственности за дачу взятки. Однако нарушитель был непреклонен и все пытался дать деньги.

В результате на мужчину возбудили уголовное дело и обязали явиться. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.

В главке напоминают обо всех фактах поступления в ваш адрес предложений о передаче денежного вознаграждения сотрудникам полиции необходимо сообщить по телефону 8 (452) 99-56-60 (ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области) или по номеру горячей линии регионального ГУ МВД — 8 (452) 99-55-62.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU