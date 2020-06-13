Мужчина украл из дома в Саратове инструменты и телевизор
В Заводском районе Саратова вчера, 12 июня, полиция раскрыла кражу из частного дома.
- С заявлением о преступлении 10 июня обратилась 32-летняя гражданка. Она заявила, что в период с 23:30 8 июня до 13:00 10 июня кто-то отжал входную дверь жилища на Лесопильном проезде и унес имущество, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
В лапы вора попали телевизор Panasonic, электрические рубанок и дрель, а также углошлифовальная машинка. Сумма ущерба составила 16 тыс. рублей.
Полиция возбудила уголовное дело и задержала 39-летнего подозреваемого. У безработного и ранее не судимого мужчины провели обыск и изъяли залоговый билет скупки.
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ИСТОЧНИК KP.RU