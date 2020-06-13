Под Саратовом грузовик насмерть сбил пешехода на трассе
В Марксовском районе Саратовской области вчера поздним вечером, 12 июня, грузовик сбил пешехода.
- Авария произошла в 23:25 на 339-м км трассы Самара — Волгоград. 27-летний водитель ГАЗ-3010 GA, двигаясь со стороны Энгельса в Балаково, наехал на 41-летнего мужчину, который шел по дороге в попутном направлении, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.
Фото региональной Госавтоинспекции
Пострадавший скончался на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU