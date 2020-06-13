2020-06-13T07:58:05+03:00
Происшествия

Под Саратовом грузовик насмерть сбил пешехода на трассе

Авария произошла в Марксовском районе
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото региональной ГосавтоинспекцииФото региональной Госавтоинспекции
Изменить размер текста:

В Марксовском районе Саратовской области вчера поздним вечером, 12 июня, грузовик сбил пешехода.

- Авария произошла в 23:25 на 339-м км трассы СамараВолгоград. 27-летний водитель ГАЗ-3010 GA, двигаясь со стороны Энгельса в Балаково, наехал на 41-летнего мужчину, который шел по дороге в попутном направлении, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

Фото региональной Госавтоинспекции

Фото региональной Госавтоинспекции

Пострадавший скончался на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В поселке Нефтяников, Ленинском и Октябрьском районах отключили воду
Житель Воронежской области пытался дать взятку балашовскому инспектору ГИБДД
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 13 июня 2020 года: еще 118 случаев
Мужчина украл из дома в Саратове инструменты и телевизор
Под Саратовом грузовик насмерть сбил пешехода на трассе
В Саратове станет немного прохладнее
Где ГИБДД в Саратове: На каких трассах в регионе выставили дополнительные круглосуточные патрули
Сезон фонтанов в Саратове открылся не для всех
Новые камеры появятся на дорогах Саратова: рассказываем, на каких улицах
Балаковским дольщикам «Саратовгесстроя» предложили вариант получения квартир
В Саратове открываются субботние сельхозярмарки
Житель Ртищева попался на краже сканера для штрихкодов из супермаркета
До конца лета на саратовских трассах будут ловить лихачей
Жители Приволжского заявили о плохом качестве работ на строительстве школы
В праздничные дни в Саратове будут продавать социальные проездные
Новая поликлиника в Солнечном-2 сможет принимать до 500 человек
В выходные в Саратове будут ловить пьяных водителей