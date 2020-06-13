Где ГИБДД в Саратове: На каких трассах в регионе выставили дополнительные круглосуточные патрули
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, сотрудники с 15 июня и до 31 августа переводятся на усиленный режим работы. Это связано с большим количеством ДТП с участием отдыхающих, выезжающих на дачи или на курорты в южном направлении.
Круглосуточно скорость автомобилей будут измерять на наиболее опасных участках трасс:
Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов,
Р-22 Каспий — автомобильной дороги М4 «Дон» Тамбов — Волгоград — Астрахань (подъезд к Саратову),
Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград
Наряды ДПС там усилят сотрудниками дорожной полиции и участковыми, также их вооружат измерителями скорости с видеофиксацией и приборами «Бинар». Проверки будут идти как на городских нагруженных трассах, так и вне населенных пунктов.
Также в ГИБДД области пообещали организовать сплошные проверки водителей на трезвость.
ИСТОЧНИК KP.RU