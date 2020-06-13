Сезон фонтанов в Саратове открылся не для всех
В Саратове к дню России 12 июня приурочили официальный запуск фонтанов. Однако некоторые из них, в центре города, закрыты на реконструкцию и дата их открытия пока не известна.
Самый дорогой и помпезный плавающий светомузыкальный фонтан на Набережной Саратова под названием «Сердце Волги» начал работу по расписанию с 20.00 до 23.00.
Светодиодный режим: Пн., вт., ср., чт. - с 20.00 до 23.00; Пт., сб. - с 20.00 до 21.00.
Музыкальный режим: Пт., сб. - с 21.00 - 23.00; Вс. - с 21.00 до 22.00.
Фонтан «Каскад» на улице Октябрьская радует всех с подсветкой ежедневно с 10.00 до 23.00.
Журчанием и игрой струй можно насладиться на бульварах им. К.Л. Мюфке и Героев Отечества в Солнечном-2, у ТЮЗа им. Ю.П. Киселева и у ДК «Техстекло», а также в скверах Победы и Дружбы народов.
Ожидается, что после ремонта откроется знаменитый саратовский фонтан «Одуванчик» у цирка. Но когда точно это произойдет – не известно.
Большой фонтан «Мелодия» у консерватории также находится на реконструкции, он должен стать светомузыкальным.
Фонтан в Детском парке заработает после снятия запрета на посещение мест отдыха.
ИСТОЧНИК KP.RU