Сезон фонтанов в Саратове открылся не для всех

13 Июнь 2020 2020-06-12T22:36:17+03:00

Самые известные фонтаны в центре города не работают

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В Саратове к дню России 12 июня приурочили официальный запуск фонтанов. Однако некоторые из них, в центре города, закрыты на реконструкцию и дата их открытия пока не известна.

Самый дорогой и помпезный плавающий светомузыкальный фонтан на Набережной Саратова под названием «Сердце Волги» начал работу по расписанию с 20.00 до 23.00.

Светодиодный режим: Пн., вт., ср., чт. - с 20.00 до 23.00; Пт., сб. - с 20.00 до 21.00.

Музыкальный режим: Пт., сб. - с 21.00 - 23.00; Вс. - с 21.00 до 22.00.

Фонтан «Каскад» на улице Октябрьская радует всех с подсветкой ежедневно с 10.00 до 23.00.

Журчанием и игрой струй можно насладиться на бульварах им. К.Л. Мюфке и Героев Отечества в Солнечном-2, у ТЮЗа им. Ю.П. Киселева и у ДК «Техстекло», а также в скверах Победы и Дружбы народов.

Ожидается, что после ремонта откроется знаменитый саратовский фонтан «Одуванчик» у цирка. Но когда точно это произойдет – не известно.

Большой фонтан «Мелодия» у консерватории также находится на реконструкции, он должен стать светомузыкальным.

Фонтан в Детском парке заработает после снятия запрета на посещение мест отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU