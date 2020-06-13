В Саратове станет немного прохладнее
В Саратовской области днем 13 июня ожидается жаркая погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу синоптиков, температура будет ниже, чем накануне.
Столбик термометра покажет+27... +32, а в Саратове +25... +27 градусов.
Днем возможна кратковременная гроза, дождь. Ветер будет дуть с северо-востока и востока с порывами до 15-17 метров в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU