2020-06-12T21:55:10+03:00
Общество

В Саратове станет немного прохладнее

Ожидается гроза
Екатерина Семенова
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В Саратове будет жарко, но немного попрохладнееВ Саратове будет жарко, но немного попрохладнееФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области днем 13 июня ожидается жаркая погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу синоптиков, температура будет ниже, чем накануне.

Столбик термометра покажет+27... +32, а в Саратове +25... +27 градусов.

Днем возможна кратковременная гроза, дождь. Ветер будет дуть с северо-востока и востока с порывами до 15-17 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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