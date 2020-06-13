В Саратове станет немного прохладнее

13 Июнь 2020 2020-06-12T21:55:10+03:00

В Саратове будет жарко, но немного попрохладнее Фото: Екатерина Семенова

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В Саратовской области днем 13 июня ожидается жаркая погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу синоптиков, температура будет ниже, чем накануне.

Столбик термометра покажет+27... +32, а в Саратове +25... +27 градусов.

Днем возможна кратковременная гроза, дождь. Ветер будет дуть с северо-востока и востока с порывами до 15-17 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU