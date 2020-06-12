2020-06-12T21:32:20+03:00
Общество

Новые камеры появятся на дорогах Саратова: рассказываем, на каких улицах

Объявлен аукцион на поставку
Екатерина Семенова
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Для дорог Саратовской области закупят новые комплексы видеофиксации нарушений.

Соответствующий аукцион был объявлен «Региональным навигационно-информационным центром» и поставщика должны выбрать 23 июня.

Планируется закупить пять камер на 11,4 млн рублей. Известно, что две установят в Энгельсе: на 2-м км в поселке Пробуждение и на Лесокомбинатовской, 29. Еще три — в Саратове — на Большой Лесопарковой, 1, на Топольчанской (напротив дома №7 по Оржевского), на на Чернышевского, 57а.

Камеры будут отмечать как скорость, так и выезд на встречную полосу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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