Балаковским дольщикам «Саратовгесстроя» предложили вариант получения квартир

12 Июнь 2020 2020-06-12T18:32:40+03:00

Состоялась встреча с обманутыми дольщиками из Балакова

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В Балакове Саратовской области сегодня, 12 июня состоялась встреча с обманутыми дольщиками.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ, с собственниками жилых помещений встречались министр Павел Мигачев, депутат областной Думы Леонид Писной, глава района Александр Соловьев.

31 дольщик компании-застройщика ЗАО «Саратовгесстрой» не вошли в ЖСК. Поэтому в качестве варианта решения проблемы им было предложено получить квартиры в специально построенном доме на две блок-секции. Эта инициатива будет прорабатываться.

Всего в Балакове 192 дольщика пострадали от недобросовестного застройщика. 162 из них вошли в ЖСК «Возрождение». 71 человек уже получил квартиры в 2018 году, остальные ожидают достройки дома.

Напомним, на прошлой неделе дольщики из Балакова устроили пикет перед правительством.

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ИСТОЧНИК KP.RU