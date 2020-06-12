Балаковским дольщикам «Саратовгесстроя» предложили вариант получения квартир
В Балакове Саратовской области сегодня, 12 июня состоялась встреча с обманутыми дольщиками.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ, с собственниками жилых помещений встречались министр Павел Мигачев, депутат областной Думы Леонид Писной, глава района Александр Соловьев.
31 дольщик компании-застройщика ЗАО «Саратовгесстрой» не вошли в ЖСК. Поэтому в качестве варианта решения проблемы им было предложено получить квартиры в специально построенном доме на две блок-секции. Эта инициатива будет прорабатываться.
Всего в Балакове 192 дольщика пострадали от недобросовестного застройщика. 162 из них вошли в ЖСК «Возрождение». 71 человек уже получил квартиры в 2018 году, остальные ожидают достройки дома.
Напомним, на прошлой неделе дольщики из Балакова устроили пикет перед правительством.
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ИСТОЧНИК KP.RU