До конца лета на саратовских трассах будут ловить лихачей

12 Июнь 2020 2020-06-12T15:51:41+03:00

Изменить размер текста: A A

С понедельника 15 июня и до конца лета в Саратовской области будет идти профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, сотрудники переводятся на усиленный режим работы.

Круглосуточно скорость автомобилей будут измерять на наиболее опасных участках трасс: Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов, Р-22 Каспий — автомобильной дороги М4 Дон Тамбов — Волгоград — Астрахань (подъезд к Саратову), Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.

Наряду ДПС там усилят сотрудниками дорожной полиции и участковыми, также их вооружат измерителями скорости с видеофиксацией и приборами «Бинар». Также будут организованы сплошные проверки на трезвость водителей.

На трассах будут проверять скорость и трезвость водителей

На трассах области за пять месяцев произошло 983 ДТП, что на 10% ниже прошлогоднего уровня. Число пострадавших уменьшилось на 11% и составило 1 297 человек. Однако выросло на 8% (106 человек) число погибших.

- Дисциплина водителей транспортных средств остается низкой. Водители, спеша добраться до пункта назначения, зачастую пренебрегают Правилами дорожного движения, превышают установленный скоростной режим, не соблюдают режим отдыха, а также выезжают на полосу встречного движения в местах, где это запрещено. В связи с наступлением летнего периода количество транспортного потока увеличится, очень многие автолюбители поедут обязательно целыми семьями к местам отдыха в южном направлении, а это значит, что количество транзитного транспорта увеличится в разы, а как следствие, повлечет и увеличение количества дорожных аварий. Уважаемые участники дорожного движения! Управление Госавтоинспекции Саратовской области настоятельно рекомендует соблюдать Правила дорожного движения, быть бдительными, соблюдать скоростной режим. Водителям всегда следует помнить, что именно от их грамотных действий зависит не только собственная жизнь и здоровье, но и жизнь окружающих участников дорожного движения. Берегите себя и своих близких! — отметили в ГИБДД.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU