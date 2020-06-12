2020-06-12T15:51:41+03:00
Происшествия

До конца лета на саратовских трассах будут ловить лихачей

Названы дороги, где усилят наряды полиции
Екатерина Семенова
Поделиться:
Сотрудники ГИБДД переходят на усиленный режимСотрудники ГИБДД переходят на усиленный режим
Изменить размер текста:

С понедельника 15 июня и до конца лета в Саратовской области будет идти профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, сотрудники переводятся на усиленный режим работы.

Круглосуточно скорость автомобилей будут измерять на наиболее опасных участках трасс: Р-158 Нижний НовгородАрзамасСаранск — Исса — Пенза — Саратов, Р-22 Каспий — автомобильной дороги М4 Дон ТамбовВолгоградАстрахань (подъезд к Саратову), Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.

Наряду ДПС там усилят сотрудниками дорожной полиции и участковыми, также их вооружат измерителями скорости с видеофиксацией и приборами «Бинар». Также будут организованы сплошные проверки на трезвость водителей.

На трассах будут проверять скорость и трезвость водителей

На трассах будут проверять скорость и трезвость водителей

На трассах области за пять месяцев произошло 983 ДТП, что на 10% ниже прошлогоднего уровня. Число пострадавших уменьшилось на 11% и составило 1 297 человек. Однако выросло на 8% (106 человек) число погибших.

- Дисциплина водителей транспортных средств остается низкой. Водители, спеша добраться до пункта назначения, зачастую пренебрегают Правилами дорожного движения, превышают установленный скоростной режим, не соблюдают режим отдыха, а также выезжают на полосу встречного движения в местах, где это запрещено. В связи с наступлением летнего периода количество транспортного потока увеличится, очень многие автолюбители поедут обязательно целыми семьями к местам отдыха в южном направлении, а это значит, что количество транзитного транспорта увеличится в разы, а как следствие, повлечет и увеличение количества дорожных аварий. Уважаемые участники дорожного движения! Управление Госавтоинспекции Саратовской области настоятельно рекомендует соблюдать Правила дорожного движения, быть бдительными, соблюдать скоростной режим. Водителям всегда следует помнить, что именно от их грамотных действий зависит не только собственная жизнь и здоровье, но и жизнь окружающих участников дорожного движения. Берегите себя и своих близких! — отметили в ГИБДД.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
До конца лета на саратовских трассах будут ловить лихачей
Жители Приволжского заявили о плохом качестве работ на строительстве школы
В праздничные дни в Саратове будут продавать социальные проездные
Новая поликлиника в Солнечном-2 сможет принимать до 500 человек
В выходные в Саратове будут ловить пьяных водителей
Пьяный вандал разгромил сельское кладбище под Саратовом
Открылись фонтаны Саратова
Стало известно, жители каких районов Саратовской области меньше всего заражаются коронавирусом
Руководитель центра «Кавказ» поздравила саратовцев с Днем России
Ночью в центре Саратова мотоциклист пытался уйти от погони ГИБДД
В Аткарском районе растет число змей
Саратовская область остается на 14-м месте в России по числу новых случаев коронавируса
На строительстве онкодиспансера в Саратове увеличат количество рабочих
Три человека пострадали в столкновении двух ВАЗов в Заводском районе
Зинаида Самсонова поздравила саратовцев с Днем России
Вячеслав Володин поздравил саратовцев с Днем России
Саратовцев приглашают пожениться в необычный день
Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил саратовцев с Днем России
Губернатор Саратовской области поздравил жителей с Днем России
В поселке Лысогорского района найден труп с ранами на шее
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 12 июня 2020 года: еще 116 случаев
В День России саратовцев приглашают на онлайн-концерт филармонии
ВАЗ на большой скорость протаранил мопед в Петровске
Сегодня в Саратове будет жарко
Михаил Исаев рестораторам: Не стоит оглядываться назад, давайте смотреть вперед