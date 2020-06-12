Новая поликлиника в Солнечном-2 сможет принимать до 500 человек
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев осмотрел, как идет строительство поликлиники в 10-м микрорайоне поселка Солнечный-2.
Как сообщили «КП-Саратов», работы идут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Уже началась кладки первого этажа. Во время визита губернатору сообщили, что темпы строительства соответствуют графику. Планируется, что поликлиника сможет принимать до 500 человек в смену.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU