Новая поликлиника в Солнечном-2 сможет принимать до 500 человек

12 Июнь 2020 2020-06-12T15:32:00+03:00

Строительство поликлиники в Солнечном-2 идет по графику

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев осмотрел, как идет строительство поликлиники в 10-м микрорайоне поселка Солнечный-2.

Как сообщили «КП-Саратов», работы идут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Уже началась кладки первого этажа. Во время визита губернатору сообщили, что темпы строительства соответствуют графику. Планируется, что поликлиника сможет принимать до 500 человек в смену.

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ИСТОЧНИК KP.RU