2020-06-12T15:44:31+03:00
Общество

Жители Приволжского заявили о плохом качестве работ на строительстве школы

Помощь они получают, только обратившись к Вячеславу Володину
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Жители обратили внимание на некачественно покрашенный фасад здания. Фото из Instagram общественного совета школы №84Жители обратили внимание на некачественно покрашенный фасад здания. Фото из Instagram общественного совета школы №84
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Общественный совет школы №84 в поселке Приволжский Энгельсского района Саратовской области через соцсети пытается обратить внимание властей на возникающие проблемы.

На их странице в Instagram был опубликован пост о ходе строительства школы.

- Рассмотрев проектную документацию в Единой информационной системе в сфере закупок, а потом посмотрев на то, что вырисовывалось на стройплощадке мы стали задавать вопросы, ведь с документацией невооруженным взглядом были видны несовпадения, — говорится в сообщении.

Подрядчик объяснил замену кирпича для облицовки фасада школы улучшением характеристик. Однако общественники не согласны, они считают, что задние придется перекрашивать.

Возникли претензии к монтажу окон.

- Почему оконные рамы запенены откровенно плохо со сквозными дырами через которые видно улицу, почему нет парогидроизоляции и нужна ли она, а по местам выхода оконных проемов на фасад с элементами декоративного кирпича имеются выходы монтажной пены, не изолированной от атмосферных осадков и солнечного света, — задаются вопросом общественники.

Фото из Instagram общественного совета школы №84

Фото из Instagram общественного совета школы №84

Они обратили внимание на некачественный монтаж стояков и радиаторов отопления, несоответствие дизайна столовой проекту.

Ряд проблем удалось решить только после обращения в группу сторонников Председательства Государственной думы России Вячеслава Володина, при чьей поддержке строится школа.

- Получили помощь только обратившись к Вячеславу Викторовичу Володину. Мы это знаем, помним и ценим. Поэтому относимся к строительству школы с особым вниманием. Мы всегда говорили о том, что наш долг сделать так, чтобы его помощь была использована максимально эффективно. Во благо всех, кто будет учиться здесь сейчас и многие годы спустя, — отметили члены общественного совета.

Фото из Instagram общественного совета школы №84

Фото из Instagram общественного совета школы №84

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ИСТОЧНИК KP.RU

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