Пьяный вандал разгромил сельское кладбище под Саратовом
В Саратовской области задержан осквернитель могил.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД регионе, ЧП случилось в Ровенском районе, в селе Кочетное.
Было установлено, что на сельском кладбище неизвестные повредили десять надгробных памятников.
По приметам полицейские нашли подозреваемого — 30-летнего ранее судимого местного жителя. В момент совершения преступления он был пьян.
Мужчина признался. Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU