Пьяный вандал разгромил сельское кладбище под Саратовом

12 Июнь 2020 2020-06-12T13:57:07+03:00

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В Саратовской области задержан осквернитель могил.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД регионе, ЧП случилось в Ровенском районе, в селе Кочетное.

Было установлено, что на сельском кладбище неизвестные повредили десять надгробных памятников.

По приметам полицейские нашли подозреваемого — 30-летнего ранее судимого местного жителя. В момент совершения преступления он был пьян.

Мужчина признался. Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU